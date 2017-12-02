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Погода на субботу: дожди и мокрый снег

Суббота, 2 декабря 2017, 06:04

В субботу, 2 декабря, в Украине ожидаются жоди и мокрый снег.

Об этом свидетельствуют данные сайта Укргидрометцентра.

Температура воздуха понизится до -3°С ночью и до -1…+1°С днем, ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

На севере прогнозируют снег с дождем, ночью -1...+1°С, днем до+3°С, ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

На востоке страны облачно с прояснениями, небольшой дождь, ночью до +4°С, днем ​​до +7°С, ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

В Киеве прогнозируют мокрый снег с дождем, ночью -1... +1°С, днем ​​до +3°С, ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Погода на 2 декабря
Погода на 2 декабря
Гидрометцентр

Темы: погода
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