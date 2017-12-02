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СЦКК: Боевики обостряют гуманитарную ситуацию в районах Марьинки и Красногоровки

Суббота, 2 декабря 2017, 16:33

Украинская сторона СЦКК заявляет о затягивании с предоставлением гарантий безопасности со стороны ОРДО в районах н.п.Марьинка и Красногоровка.

Об этом 2 декабря сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"Неотложного решения ремонтно-восстановительных работ требует ремонт газопроводов-отводов к газораспределительной станции вблизи с. Марьинка и Красногоровка. Населенные пункты - 26 тыс. человек, 6 школ и 5 детских дошкольных учреждений - уже более 3 лет остаются без газоснабжения", - заявили в СЦКК.

Из-за отсутствия газоснабжения остановлена ​​работа почти всех ближайших предприятий, на которых работало большинство местных жителей - "Красногоровский огнеупорный завод", молочный завод "Лактис", "Марьинский хлебозавод" и другие.

"Украинская сторона СЦКК обеспечивает получение гарантий безопасности со стороны ВСУ по заявкам при проведении запланированных ремонтно-восстановительных работ. Со стороны НВФ ОРДО ни разу гарантии безопасности не предоставлялись", - отметили в СЦКК.

Из-за непредоставления гарантий безопасности со стороны ОРДО невозможно подключение газопровода к газораспределительной станции и обеспечение населения газом и отоплением в зимний период, что обостряет гуманитарную ситуацию в районах Марьинки и Красногоровки, подчеркнули в СЦКК. 

Украинская правда 

Темы: ОРДЛОАТО
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