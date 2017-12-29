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Главные новости дня – за 60 секунд

Пятница, 29 декабря 2017, 19:40

Экспертиза подтвердила подлинность разговора Саакашвили и Курченко, 14 освобожденных военных обвиняют в дезертирстве, акции украинских компаний выросли на 80%, местные суды ликвидированы – новости, которые обсуждали 29 декабря.

О Саакашвили. Экспертиза научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз СБУ подтверждает подлинность голосов на зафиксированных разговорах между Михеилом Саакашвили и Сергеем Курченко. Защита Саакашвили назвала экспертизу СБУ фальшивкой.

Об освобожденных военных. По 14-ти из 73 освобожденных на днях заложников ОРДЛО есть уголовные дела по факту дезертирства, пишет советник президента Юрий Бирюков.

Также, 24 военных, освобожденных из плена ОРДЛО, находятся на реабилитации в военном госпитале, еще 41 человек – в больнице Государственного управления делами.

"У многих – есть застарелые травмы головы, выбиты зубы, что свидетельствует о пытках (многих сильно били в первые самые трудные дни)... Всем будет оказана медицинская помощь, стоматологические услуги", – отметила Геращенко.

О крымских политузниках. Четырех обвиняемых по ялтинскому "делу Хизб ут-Тахрир" вывезли из СИЗО в Симферополе и доставили в российский Краснодар, ждут этапа в Ростов-на-Дону.

"Издевательства, травля собаками, жесткие "шмоны", отобрали вещи, угрозы - вот как встретил Краснодар четырёх политузников!" - пишет  адвокат Эмиль Курбединов.

Об акциях украинских компаний. Индекс украинских акций показал рост в 2017 году на 80%. Международный валютный фонд заявил в мае, что видит "признаки восстановления" для экономики Украины и "перспективную основу для дальнейшего роста". Это было началом "ралли инвесторов" на развивающихся рынках в надежде на более высокую доходность.

О судах. Президент Петр Порошенко подписал указы о ликвидации местных и создании окружных судов в Украине в рамках второго этапа судебной реформы.

О взятках. Председатель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко заявляет, что отказался от взятки в 2,5 миллиона гривен, которые ему предлагал директор аэропорта.

О Крысине. Приговор Шевченковского районного суда Киева к 4 годам лишения свободы условно руководителя группы "титушек" Юрия Крысина за причастность к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия рассекречен. Согласно тексту приговора, Крысин за денежное вознаграждение от неустановленного лица 17 февраля 2014 года согласился организовать "титушек" для преследования евромайдановцев.

О ДТП с участием судьи. Прокуратура Киева ищет людей, которые 27 декабря стали свидетелями смертельного ДТП с участием судьи. По информации МВД, за рулем авто находился судья Васильковского межрайонного суда Киевской области Сергей Корниенко.

Темы: СаакашвилиКрымполитзаключенныеРосcиясуд
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