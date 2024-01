США отказались от участия в глобальном договоре о миграции

США объявили об отказе от участия в глобальном договоре о миграции, так как он "не отвечает интересам страны".

Об этом заявило постоянное представительство США при ООН, пишет DW.com.

О намерении участвовать в этом договоре США заявили еще в сентябре 2016 года. Тогда Вашингтон присоединился к так называемой Нью-Йоркской декларации по беженцам. В ней сказано, что в 2018 году все 193 страны - члены ООН примут договор об управлении потоками миграции и мерах в отношении беженцев.

Ambassador Nikki Haley: “America is proud of our immigrant heritage and our long-standing moral leadership in providing support to migrant and refugee populations across the globe...But our decisions on immigration policies must always be made by Americans and Americans alone." pic.twitter.com/By2ObmBrEy