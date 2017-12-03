США отказались от участия в глобальном договоре о миграции

США объявили об отказе от участия в глобальном договоре о миграции, так как он "не отвечает интересам страны".

Об этом заявило постоянное представительство США при ООН, пишет DW.com.

О намерении участвовать в этом договоре США заявили еще в сентябре 2016 года. Тогда Вашингтон присоединился к так называемой Нью-Йоркской декларации по беженцам. В ней сказано, что в 2018 году все 193 страны - члены ООН примут договор об управлении потоками миграции и мерах в отношении беженцев.

Ambassador Nikki Haley: “America is proud of our immigrant heritage and our long-standing moral leadership in providing support to migrant and refugee populations across the globe...But our decisions on immigration policies must always be made by Americans and Americans alone." pic.twitter.com/By2ObmBrEy — US Mission to the UN (@USUN) 3 грудня 2017 р.

"Нью-Йоркская декларация содержит множество положений, которые не соответствуют политике США в области миграции и беженцев, а также принципам администрации Трампа", - сказано в заявлении постпредства.

Там подчеркнули, что США присоединились к декларации в момент, когда пост президента страны занимал Барак Обама.

По словам постпреда США при ООН Никки Хейли, Соединенные Штаты намерены сами определять свою миграционную политику, в частности, как контролировать границу и кому будет позволено въезжать в страну. При этом Хейли заверила, что США продолжат помогать мигрантам и беженцам во всем мире.