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США отказались от участия в глобальном договоре о миграции

Воскресенье, 3 декабря 2017, 06:23

США объявили об отказе от участия в глобальном договоре о миграции, так как он "не отвечает интересам страны".

Об этом заявило постоянное представительство США при ООН, пишет DW.com.

О намерении участвовать в этом договоре США заявили еще в сентябре 2016 года. Тогда Вашингтон присоединился к так называемой Нью-Йоркской декларации по беженцам. В ней сказано, что в 2018 году все 193 страны - члены ООН примут договор об управлении потоками миграции и мерах в отношении беженцев.

"Нью-Йоркская декларация содержит множество положений, которые не соответствуют политике США в области миграции и беженцев, а также принципам администрации Трампа", - сказано в заявлении постпредства.

Там подчеркнули, что США присоединились к декларации в момент, когда пост президента страны занимал Барак Обама.

По словам постпреда США при ООН Никки Хейли, Соединенные Штаты намерены сами определять свою миграционную политику, в частности, как контролировать границу и кому будет позволено въезжать в страну. При этом Хейли заверила, что США продолжат помогать мигрантам и беженцам во всем мире.

"Украинская правда" в Threads

Темы: миграцияСШАООН
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