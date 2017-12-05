Соратник Геращенко: На деньги Курченко человек Саакашвили купил авто
Депутат от "Народного фронта" и человек, близкий к министру внутренних дел Антон Геращенко заявляет, что сообщник Михэила Саакашвили купил на деньги Сергея Курченко автомобиль
Об этом он написал в Facebook после обнародования информации о якобы переговорах Саакашвили и Курченко.
"На деньги, полученные от доверенного лица Курченко на организацию массовых протестов, доверенное лицо Саакашвили Сиверион Донгадзе купил б/у автомобиль Bentley, номерной знак АА0400ХІ, для организации снабжения палаточного городка, подвоза воды, дров и продуктов", – утверждает Геращенко.
По его данным, "автомобиль был зарегистрирован на руководителя Бориспольской партийной организации "Руха новых сил Саакашвили" Ярослава Сарафинюка".
"Пока одни мёрзли в палатках, другие, на деньги Сергея Курченко, покупали себе Bentley, как настоящие украинские борцы с коррупцией", – добавил Геращенко.
Как известно, Антон Геращенко является человеком министра внутренних дел Арсена Авакова и часто первым озвучивает информацию, которой располагают правоохранители.
Утром 5 декабря сотрудники Службы безопасности Украины провели обыск в квартире Саакашвили в центре Киева, лидеру партии "Рух новых сил" и экс-президенту Грузии вручили подозрение и вывели его на улицу.
Активисты заблокировали машину СБУ с Саакашвили, а позже и вытащили лидера РНС из авто, разбив окна.
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Позже генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили якобы договаривался с соратником Виктора Януковича Сергеем Курченко о сотрудничестве и финансировании акции протеста. Генпрокурор даже продемонстрировал записи разговоров.