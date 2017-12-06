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Подозрение Саакашвили направлено – ГПУ

Среда, 6 декабря 2017, 10:40

Правоохранители направили экс-президенту Грузии экс-главе Одесской облгосадминистрации Михеилу Саакашвили подозрение на его адрес проживания.

Об этом сообщает 6 декабря пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

"Подозрение Саакашвили направлено ​на его адрес. Также объявлен розыск Саакашвили, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.15, ч.2 ст.28 и ч.2 ст.256 Уголовного кодекса Украины", - пишет он в Facebook .

Таким образом Саакашвили инкриминируют: покушение на преступление; преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору; содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности, совершенные должностным лицом или повторно.

Как сообщалось, Саакашвили также объявили в розыск.

Лысенко отмечает, что проведение розыска поручено оперативным подразделениям Национальной полиции и Службы безопасности Украины.

Как известно, внефракционный депутат Юрий Деревянко выразил мнение, что во время обыска у лидера партии "Рух новых сил" Саакашвили были "похищены" личные вещи, поскольку ему не были вручены соответствующие документы.

В то же время в комментарии "Украинской правде" пресс-секретарь Генпрокуратуры отметил, что 5 декабря Саакашвили в присутствии адвоката ознакомился с постановлением о  задержании.

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Как известно, с 9 утра среды Саакашвили ждут на допрос, но он идти на него не собирается.

Накануне вечером Генпрокуратура передала главе Национальной полиции постановление об объявлении Саакашвили в розыск, хотя он тогда находился под Верховной Радой.

Утром 5 декабря сотрудники Службы безопасности Украины провели обыск в квартире Саакашвили в центре Киева. Позже лидера партии "Рух новых сил" и экс-президенту Грузии вывели его на улицу и пытались увезти.

Активисты заблокировали машину СБУ с Саакашвили, а позже и вытащили лидера РНС из авто, разбив окна.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили якобы договаривался с соратником Виктора Януковича Сергеем Курченко о сотрудничестве и финансировании акции протеста. Генпрокурор даже продемонстрировал записи разговоров.

Украинская правда
Темы: СаакашвилиГенпрокуратура
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