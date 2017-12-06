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В Испании задержали группу украинцев-подпольщиков

Среда, 6 декабря 2017, 14:41

Правоохранители Испании задержали 7 граждан Украины, которые работали на подпольной табачной фабрике.

Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

"Вчера, 5 декабря, в районе одного из городов испанской провинции Гранада правоохранители, в том числе представитель Госпогранслужбы Украины, обнаружили нелегальную фабрику по производству табачных изделий. На ней задержали организатора, а также граждан Португалии, Испании и 7 граждан Украины", - рассказывают в ГПСУ.

По данным службы, в результате реализации совместного плана действий испанских правоохранителей и украинских пограничников был установлен основной организатор незаконного производства - иностранный гражданин, а также его пособник, гражданин Украины. Последний привлекал к преступной деятельности своих соотечественников.

Во время проведения следственных действий было изъято оборудование для производства 2 млн сигарет в сутки, 200 ящиков табачных изделий и сырье для производства еще около 3 тысяч ящиков.

Продолжается досудебное следствие.

 
 

Украинская правда
Темы: ИспанияПограничная служба
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