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Экс-президента Аргентины обвинили в госизмене

Пятница, 8 декабря 2017, 05:48

Федеральный судья Аргентины обвинил экс-президента страны Кристину Фернандес де Киршнер в государственной измене.

Об этом пишет The Washington Post.

По информации газеты, судья призвал арестовать Киршнер по делу о взрыве в аргентинском еврейском культурном центре в Буэнос-Айресе, который произошел в 1994 году.

Сообщается, что экс-президента обвиняют в том, что она скрыла роль Ирана в атаке в обмен на "потенциально выгодную торговую сделку".

Для ареста Киршнер суд попросил лишить ее неприкосновенности. Сейчас она занимает пост сенатора.

В рамках расследования суд уже арестовал трех бывших сторонников и помощников Киршнер, среди них - экс-министр иностранных дел Аргентины Гектор Тимерман. Его поместили под домашний арест.

Комментируя решение суда, экс-президент заявила, что оно "не имеет ничего общего с правосудием или демократией".

"Здесь нет дела, нет преступления, нет мотива. Бог знает это, правительство знает это, президент Макри тоже знает", - отметила Киршнер.

Взрыв в аргентинском еврейском культурном центре в Буэнос-Айресе произошел 18 июля 1994 года - террорист-смертник взорвал бомбу. Погибли 85 человек, более 200 пострадали.

Темы: судпрезидент
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