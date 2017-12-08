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МИД Латвии: РФ должна нести ответственность за агрессивные действия в Украине

Пятница, 8 декабря 2017, 06:07

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс подчеркнул, что Россия должна нести полную ответственность за свои агрессивные действия в Украине.

Об этом он заявил в речи на заседании Совета министров ОБСЕ в Вене, передает сайт МИД Латвии.

"Украинский вопрос должен оставаться в центре повестки дня ОБСЕ, учитывая важную роль организации в деле предотвращения и разрешения конфликтов", - подчеркнул Ринкевичсом.

Также дипломат выразил обеспокоенность по поводу ухудшения положения с правами человека в Крыму - особенно с ограничениями прав человека и основных свобод крымских татар с начала осуществления РФ аннексии Крымского полуострова.

"Россия должна нести полную ответственность за свои агрессивные действия в Украине", - убежден Ринкевичс.

Темы: ЛатвияРосcияУкраина
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