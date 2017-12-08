МЗС Латвії: РФ має нести відповідальність за агресивні дії в Україні
П'ятниця, 8 грудня 2017, 06:07
Голова МЗС Латвії Едгар Рінкевичс наголосив, що Росія повинна нести повну відповідальність за свої агресивні дії в Україні.
Про це він заявив у промові на засіданні Ради міністрів ОБСЄ у Відні, передає сайт МЗС Латвії.
"Українське питання має залишатися в центрі порядку денного ОБСЄ, враховуючи важливу роль організації в справі запобігання та вирішення конфліктів", - підкреслив Рінкевичс.
Також дипломат висловив стурбованість з приводу погіршення стану з правами людини в Криму - особливо з обмеженнями прав людини і основних свобод кримських татар з початку здійснення РФ анексії Кримського півострова.
"Росія повинна нести повну відповідальність за свої агресивні дії в Україні", - переконаний Рінкевичс.