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МЗС Латвії: РФ має нести відповідальність за агресивні дії в Україні

П'ятниця, 8 грудня 2017, 06:07

Голова МЗС Латвії Едгар Рінкевичс наголосив, що Росія повинна нести повну відповідальність за свої агресивні дії в Україні.

Про це він заявив у промові на засіданні Ради міністрів ОБСЄ у Відні, передає сайт МЗС Латвії.

"Українське питання має залишатися в центрі порядку денного ОБСЄ, враховуючи важливу роль організації в справі запобігання та вирішення конфліктів", - підкреслив Рінкевичс.

Також дипломат висловив стурбованість з приводу погіршення стану з правами людини в Криму - особливо з обмеженнями прав людини і основних свобод кримських татар з початку здійснення РФ анексії Кримського півострова.

"Росія повинна нести повну відповідальність за свої агресивні дії в Україні", - переконаний Рінкевичс.

Теми: ЛатвіяРосіяУкраїна
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