Боевики обстреляли из минометов жителей Водяного

Боевики ОРДО осуществили минометный обстрел жилых домов поселка Водяное в Донецкой области.

Об этом сообщает в Facebook штаб АТО со ссылкой на украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации.

"6 декабря 2017, во время обстрела со стороны НВФ ОРДО позиций сил АТО в районе населенного пункта Водяное (вблизи Мариуполя), под огонь попали жилые кварталы указанного населенного пункта", - отмечают в штабе.

По информации военных, группа наблюдателей украинской стороны СЦКК с помощью фотофиксации выяснила, что боевики применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 миллиметров.

"В результате обстрела была частично разрушена крыша жилого дома на садовом участке общества "Металлист", где в то время проживали люди. Повреждено имущество и домашние вещи в середине дома. К счастью, никто из гражданского населения не пострадал", - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что незаконные вооруженные формирования ОРДО в очередной раз нарушили "школьное" перемирие.

Как сообщалось, 5 декабря на донецком направлении боевики несколько раз из минометов и гранатометов на Приазовье обстреляли защитников Водяного.

За прошедшие сутки, 7 декабря, боевики 17 раз нарушили перемирие - 1 боец ВСУ погиб, еще 3 - получили ранения.