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Соболев: ГПУ готовит на меня "разоблачительные материалы"

Пятница, 8 декабря 2017, 15:09
Соболев: ГПУ готовит на меня разоблачительные материалы

Уволенный с должности главы антикоррупционного комитета нардеп Егор Соболев заявляет, что Генпрокуратура планирует обвинить его в связях с Россией.

Об этом депутат сообщил в Facebook.

"Уже есть сведения, что клептократы планируют меня обвинить в связях с Россией (Юрий Луценко покажет на пресс-конференции нечто вроде выписанного Путиным на мое имя паспорта или удостоверения агента ФСБ)", - пишет Соболев.

Как известно, Егор Соболев родился в России, долгое время там жил и учился.

7 декабря Верховная Рада проголосовала за отстранение нардепа от "Самопомочи" Егора Соболева с должности руководителя комитета по противодействию коррупции.

Именно антикоррупционный комитет рассматривает назначение аудитора НАБУ от Верховной Рады. 6 декабря БПП одновременно с увольнением Соболева предложил комитету рассмотрение этого вопроса.

6 декабря члены парламентского комитета по вопросам противодействия коррупции проголосовали за направление в Верховную Раду предложения о снятии с должности главы Егора Соболева.

В то же время, народные депутаты Артур Герасимов и Максим Бурбак подали проект закона, который позволяет увольнять директора НАБУ без аудита.

Нардеп Сергей Лещенко заявил, что если Верховная Рада поддержит законопроект, который позволит депутатам увольнять руководителей антикоррупционных органов простым большинством голосов, Украина может потерять безвизовый режим со странами ЕС.

Вечером 6 декабря руководство "Народного фронта" встречалось с послом США Йованович, после чего изменило позицию по закону о "ликвидации НАБУ".

Позже стало известно, что Верховная Рада 7 декабря не будет рассматривать законопроект, позволяющий парламента выражать недоверие и освобождать руководство антикоррупционных органов. Законопроект отозвали.

Украинская правда

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Темы: СоболевВерховная РадаЛуценкоГенпрокуратура
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