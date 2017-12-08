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Вывод Венецианки не устроит Россию - Кулеба

Пятница, 8 декабря 2017, 21:04

Заключение Венецианской комиссии относительно закона об образовании не устраивает Россию, в частности относительно невключения требования законодательного урегулирования об обучении на русском языке в общий список рекомендаций.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, передает "Укринформ".

"Венецианская комиссия приняла сбалансированный вывод. В целом он соответствует интересам Украины", - рассказал дипломат.

Он добавил, что Венецианская комиссия учла позицию Украины о том, что "статья 7 закона об образовании является рамочной и детали ее имплементации должны быть определены в законе о среднем образовании и других нормативных актах".

По его мнению, этот вывод "усиливает переговорную позицию Украины в диалоге с нашими западными соседями".

В то же время Кулеба подчеркнул, что Россия не довольна позицией Венецианской комиссии.

"Комиссия не обошла вниманием и вопросы русского языка. По ее мнению, обучение на русском должно быть урегулировано законодательно. В то же время Комиссия воздержалась от включения этого требования в общий список своих рекомендаций. По нашей информации, Россия не довольна этой позицией Комиссии", - отметил Кулеба.

Напомним, 8 декабря, Венецианская комиссия сегодня приняла решение относительно положений нового Закона Украины "Об образовании" относительно преподавания на государственном языке, языке меньшинств и других языках.

Венецианская комиссия в своем заключении отметила, что Украине стоит внести изменения в "языковую статью" закона "Об образовании", пересмотрев запрет преподавания на русском языке.

Темы: законодательствоРосcияязык
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