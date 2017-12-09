Тимошенко призвала президента освободить Саакашвили: Ростов не резиновый

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко призвала президента Украины Петра Порошенко немедленно освободить Михеила Саакашвили.

Об этом говорится в обращении Тимошенко, которое размещено на сайте партии.

"Вам отняло память, вы забыли, что так, как с арестом Саакашвили, уже было. ... На четвертом году своего правления вы стали одновременно президентом, прокурором, парламентом, правительством, судом и генпродюсером всех телеканалов. Теперь вы бросаете за решетку своих оппонентов - так, как это делал Янукович. Вспомните, чем все завершилось. Ростов не резиновый", - заявила Тимошенко.

Она добавила, что понимает - "Саакашвили посадил не генпрокурор, не суд, не какая-то другая правоохранительная структура, его посадили именно вы" и призвала "отменить все команды и не позорить Украину".

Как известно, лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили задержали вечером 8 декабря в квартире бывшего главы ГУНП Луганской области Юрия Покиньбороды.

Саакашвили находится в изоляторе временного содержания СБУ на Аскольдовом переулке.

Как уточнила прес-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, ему инкриминируют нарушение по ч 2. статьи 256 - "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".

По словам пресс-секретаря РНС Марьяны Почтар, Саакашвили обыскивали.

В ГПУ заявили, что следственные действия с задержанным происходили в присутствии его адвокатов. Прокуроры будут ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения для Саакашвили в виде домашнего ареста.

В связи с арестом Саакшвили объявил бессрочную голодовку.

Как сообщил адвокат политика, суд по избранию меры пресечения Саакашвили может состояться в понедельник, 11 декабря. В этот день истекают 72 часа, когда в соответсвии с нормами КПК ему могут избрать меру пресечения.

Украинская правда