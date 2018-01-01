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На Новый год в РФ "минировали" 30 аэропортов

Понедельник, 1 января 2018, 19:29

В преддверии Нового года неизвестные сообщили о "минировании" 30 аэропортов по всей России.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Ни один из сигналов не подтвердился. 

"Угрозы минирования поступили службам безопасности и различным подразделениям 30 аэропортов, включая "Жуковский", "Внуково", "Домодедово" и петербургский "Пулково", - сообщил источник. 

"Звонки начали поступать рано утром, волна анонимных предупреждений двигалась с востока на запад страны и к вечеру достигла аэропортов в республиках Северного Кавказа", - отмечает СМИ. 

Меры безопасности в аэропортах были усилены, некоторые аэропорты пришлось эвакуировать, однако ни один из сигналов не подтвердился.

Темы: Росcиятерроризмаэропорт
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