Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Новий рік в РФ "мінували" 30 аеропортів

Понеділок, 1 січня 2018, 19:29

У переддень Нового року невідомі повідомили про "замінування" 30 аеропортів по всій Росії.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на джерело в екстрених службах.

Жоден із сигналів не підтвердився.

"Загрози мінування надійшли службам безпеки і різним підрозділам 30 аеропортів, включаючи "Жуковський", "Внуково", "Домодєдово" і петербурзький "Пулково", - повідомило джерело.

"Дзвінки почали надходити рано вранці, хвиля анонімних попереджень рухалася зі сходу на захід країни і до вечора досягла аеропортів у республіках Північного Кавказу", - зазначає ЗМІ.

Заходи безпеки в аеропортах було посилено, деякі аеропорти довелося евакуювати, проте жоден із сигналів не підтвердився.

Теми: Росіятероризмаеропорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Росія
Міжнародна федерація гімнастики допустила росіян і білорусів до змагань: є умова
Україна звільнила більше території за місяць, ніж РФ захопила за рік − глава МІ6
60 тисяч тон агропродукції, яку РФ знищила ракетним ударом, мали доставити в Китай – Зеленський
Останні новини
05:52
З Латвії видворили 82-річного голову Латвійсько-російської асоціації
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
Усі новини...
Реклама: