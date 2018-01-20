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Данилюк рассказал о своей задаче для "денег Януковича"

Суббота, 20 января 2018, 10:25
Данилюк рассказал о своей задаче для денег Януковича

Глава Минфина Александр Данилюк назвал своей главной задачей в отношении конфискованных "денег Януковича" обеспечение их сохранности и эффективности использования как госсредств. 

Об этом он заявил в интервью "Зеркалу недели". 

Данилюк заявил, что попыток конфисковать эти средства было несколько, а сейчас деньги находятся в бюджете.

"С одной стороны, когда деньги поступили в бюджет, я к этому отнесся позитивно. Но я буду очень негативно относиться, если что-то с этими деньгами случится. Потому что теперь уже речь будет идти о прямых потерях госбюджета", - отметил он.

Министр добавил, что "если что-то случится с этими деньгами, это будет персональная ответственность генпрокурора, и ни на кого другого эту ответственность свалить не удастся".

"Как министр, я бы ему (Юрию Луценко. - ред.) очень рекомендовал сейчас не искать виноватых, а делать все возможное, чтобы эти деньги остались в госбюджете, так как в противном случае просто скандалом дело не закончится ... Очень не хочу, чтобы под общее улюлюканье кто-то на факте конфискации построил политическую карьеру, а конфискованные деньги в итоге растворились", - заявил Данилюк.

По его словам, одним из его предложений было за счет части "денег Януковича" погасить задолженность государства перед бизнесом за переплаты по налогу на прибыль, а часть денег - инвестировать в оборону.

"Такие вливания в бюджет не будут происходить каждый год и  относиться к их распределению надо не как к ежегодной манне небесной, а как к одноразовым поступлениям", - добавил Данилюк. 

Больше о конфискованных "деньгах Януковича" читайте в материалах  "Мыльный пузырь" или "Конфискация века" генпрокурора Луценко" и "Конфискованные миллиарды Януковича. Версия Луценко".

Как известно, по данным Генпрокуратуры, арест на активы ОПГ Януковича в сумме 1,5 млрд. долларов был наложен в 2014 году, тогда же был открыт ряд производств, чтобы вернуть эти средства.

По делу проходят 10 оффшорных кампаний. Спецконфискация стала возможна после решения Краматорского горсуда, которое было засекречено.

7 из 10 оффшорок, у которых конфисковали ОВГЗ и деньги, оспаривают эти решения в судах.

Не исключено, что в будущем европейские судебные инстанции примут решение, по которым Украина будет вынуждена вернуть средства на счета оффшорных компаний.

Кроме того телеканал Al Jazeera обнародовала расследование, согласно которому нардеп-беглец Александр Онищенко и бизнесмен, основатель девелоперской компании Mos City Group Павел Фукс приобрели в "младоолигарха"-беглеца Сергея Курченко компанию, которая владеет 160 миллионами долларов замороженных активов экс-президента Виктора Януковича. 

Онищенко сразу открестился от прав на "деньги Януковича", купленных у Курченко, а позже подал в суд на Al Jazeera на сумму 20 миллионов долларов за обнародованное расследование.

Также стало известно, что американский бизнесмен украинского происхождения Сэм Кислин собирается судиться с Ощадбанком, на счетах которого хранились активы его кипрской фирмы Opalcore, которая фигурирует в системе отмывания денег приспешников Виктора Януковича.

Темы: ЯнуковичоффшорыГенпрокуратураМинфинАлександр Данилюк
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