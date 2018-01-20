Данилюк розповів про свою задачу щодо "грошей Януковича"
Глава Мінфіну Олександр Данилюк назвав своїм головним завданням щодо конфіскованих "грошей Януковича" забезпечення їх збереження та ефективності використання як держкоштів.
Про це він заявив в інтерв'ю "Дзеркалу тижня".
Данилюк заявив, що спроб конфіскувати ці кошти було кілька, а зараз гроші перебувають у бюджеті.
"З одного боку, коли гроші надійшли до бюджету, я до цього поставився позитивно. Але я буду дуже негативно ставитися, якщо щось з цими грошима щось трапиться. Тому що тепер уже йтиметься про прямі втрати держбюджету", - зазначив він.
Міністр додав, що "якщо щось трапиться з цими грошима, це буде персональна відповідальність генпрокурора, і ні на кого іншого цю відповідальність звалити не вдасться".
"Як міністр, я б йому (Юрію Луценку. - ред.) дуже рекомендував не шукати винних, а робити все можливе, щоб ці гроші залишилися у держбюджеті, тому що в іншому випадку просто скандалом справа не закінчиться ... Дуже не хочу, щоб під загальне улюлюкання хтось на факті конфіскації побудував політичну кар'єру, а конфісковані гроші у підсумку "розчинилися", - заявив Данилюк.
За його словами, однією з його пропозицій було за рахунок частини "грошей Януковича" погасити заборгованість держави перед бізнесом за переплати з податку на прибуток, а частину грошей - інвестувати в оборону.
"Такі вливання до бюджету не будуть відбуватися щороку і ставитися до їх розподілу треба не як до щорічної манни небесної, а як до одноразових надходжень", - додав Данилюк.
Більше про конфісковані "гроші Януковича" читайте у матеріалах "Мильна бульбашка" чи "Конфіскація століття" генпрокурора Луценка" та "Конфісковані мільярди Януковича. Версія Луценка".
Як відомо, за даними Генпрокуратури, арешт на активи організованого злочинного угруповання Януковича у сумі 1,5 млрд. доларів було накладено у 2014 році, тоді ж було відкрито низку проваджень, щоб повернути ці кошти.
У справі проходять 10 офшорних кампаній. Спецконфіскація стала можлива після рішення Краматорського міськсуду, яке було засекречено.
7 з 10 офшорок, у яких конфіскували ОВДП та гроші, оскаржують ці рішення в судах.
Не виключено, що у майбутньому європейські судові інстанції ухвалять рішення, за якими Україна буде вимушена повернути кошти на рахунки офшорних компаній.
Окрім того телеканал Al Jazeera оприлюднила розслідування, за яким нардеп-втікач Олександр Онищенко та бізнесмен, засновник девелоперської компанії Mos City Group Павло Фукс придбали у "младоолігарха"-втікача Сергія Курченка компанію, яка володіє 160 мільйонами доларів заморожених активів екс-президента Віктора Януковича.
Онищенко одразу відхрестився від прав на "гроші Януковича", куплених у Курченка, а згодом подав до суду на Al Jazeera на суму 20 мільйонів доларівчерез оприлюднене розслідування.
Згодом стало відомо, що американський бізнесмен українського походження Сем Кіслін планує судитися з Ощадбанком, на рахунках якого зберігалися активи його кіпрської фірми Opalcore, що фігурує у системі відмивання грошей поплічників Віктора Януковича.