Пимахова назвала обыск НАБУ местью

Первый заместитель председателя Государственной миграционной службы Дина Пимахова называет обыск НАБУ местью за то, что она рассказала о предложении взятки, но заявляет, что предоставила следователям все вещи для осмотра.

Об этом она заявила журналистам после обыска.

"Это не более как месть за то, что сотрудник НАБУ был задержан", - сказала она.

Скриншот с видео "112 украина"

По словам Пимаховой, представители НАБУ пришли к ее квартире в 7:40 утра, она просила подождать адвоката, но они взломали дверь и начали обыск. Параллельно обыск прошел и в ее рабочем кабинете.

"Я просила: "подождите 10-15 минут, приедут адвокаты, и будете проводить следственные действия". Сотрудники НАБУ сказали, что ждать не будут. Двери взломали, зашли. Я предоставила абсолютный доступ ко всем вещам. Очень внимательно сотрудники НАБУ провели обыск. Все тщательно осмотрено", - сказала Пимахова.

Она уверяет, что "никаких незаконных вещей как не было, так и нет и не может быть", потому что "никаких действий незаконных" с ее стороны не было.

"Следственные действия закончены, дальше будет проводиться следствие. Все это касается нашего вопроса в рамках поданного мною заявления о том, что мне предлагает Сергей Титенков взятку в размере 30 тысяч долларов", - сказала Пимахова.

По ее словам, никаких доказательств у НАБУ в отношении нее нет, но она будет "полностью содействовать следствию НАБУ, чтобы правда восторжествовала" и "поскольку ей нечего скрывать".

Пимахова не сказала, что следователи изъяли и унесли в коробках.

"Мне сказали, что я не имею права (говорить – ред.) …Скажу так: деньги…. Никаких денег нет, как и никаких вещей, которые могли бы свидетельствовать о предмете какого-то преступления", - сказала Пимахова.

Она подчеркнула, что подозрения ей не вручали.

"Ни о каком подозрении речь не идет. Я сказала следователю, что готова приходить, пожалуйста, вызывайте, приглашайте, будем работать, будем доказывать, я считаю, что я права и расцениваю это (обыски – ред.) как некую месть", - сказала Пимахова.

Как известно, утром 24 января НАБУ проводило обыск у Пимаховой.

29 ноября 2017 года Государственная миграционная служба сообщила, что агента НАБУ задержали при попытке передачи взятки первому заместителю главы ГМС. Тогда же в конспиративных помещениях НАБУ прошли обыски.



30 ноября НАБУ заявило, что его детектив не предлагал взятку, а проводил спецоперацию по раскрытию коррупционной схемы, а СБУ, ведя прослушку для бюро, "завербовала" Пимахову для давления на бюро.



После того Пимахова выступила с обличительным заявлением и заверила, что сама обратилась к правоохранителям, не зная, что Сергей Титенков – агент НАБУ.

Луценко назвал методы НАБУ недопустимыми, детективов НАБУ избранными без конкурса, а технику, которую они используют, – незаконной.

В НАБУ опровергли его слова.

После скандала вокруг НАБУ Пимахова ушла в отпуск.

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