Пімахова назвала обшук НАБУ помстою

Перший заступник голови Державної міграційної служби Діна Пімахова називає обшук НАБУ помстою за те, що вона розповіла про пропозицію хабара, але заявляє, що надала слідчим всі речі для огляду.

Про це вона заявила журналістам після обшуку.

"Це не більше ніж помста за те, що співробітник НАБУ був затриманий", - сказала вона.

Скриншот з відео "112 україна"

За словами Пімахової, представники НАБУ прийшли до її квартирі о 7:40 ранку, вона просила почекати адвоката, але вони зламали двері і почали обшук. Паралельно обшук пройшов і в її робочому кабінеті.

"Я просила: "почекайте 10-15 хвилин, приїдуть адвокати, і будете проводити слідчі дії". Співробітники НАБУ сказали, що чекати не будуть. Двері зламали, зайшли. Я надала абсолютний доступ до всіх речей. Дуже уважно співробітники НАБУ провели обшук. Усе ретельно оглянуто ", - сказала Пімахова.

Вона запевняє, що "ніяких незаконних речей як не було, так і немає і не може бути", тому що "ніяких дій незаконних" з її боку не було.

"Слідчі дії закінчені, далі буде проводитися слідство. Все це стосується нашого питання в рамках поданої мною заяви про те, що мені пропонує Сергій Тітенков хабар в розмірі 30 тисяч доларів", - сказала Пімахова.

За її словами, ніяких доказів у НАБУ щодо неї немає, але вона буде "повністю сприяти слідству НАБУ, щоб правда перемогла" і "оскільки їй нема чого приховувати".

Пімахова не сказала, що слідчі вилучили і забрали в коробках.

"Мені сказали, що я не маю права (говорити – ред.)... Скажу так: гроші.... Ніяких грошей немає, як і ніяких речей, які могли б свідчити про предмет якогось злочину", - сказала Пімахова.

Вона підкреслила, що підозри їй не вручали.

"Ні про яку підозру мова не йде. Я сказала слідчому, що готова приходити, будь ласка, викликайте, запрошуйте, будемо працювати, будемо доводити, я вважаю, що я права і розцінюю це (обшуки – ред.) як якусь помсту", - сказала Пімахова.

Як відомо, вранці 24 січня НАБУ проводила обшук у Пімахової.

29 листопада 2017 року Державна міграційна служба повідомила, що агента НАБУ затримали під час спроби передачі хабара першому заступнику голови ДМС. Тоді ж у конспіративних приміщеннях НАБУ відбулися обшуки.

30 листопада НАБУ заявило, що її детектив не пропонував хабар, а проводив спецоперацію з викриття корупційної схеми, а ГБУ, ведучи прослуховування для бюро, завербувала Пімахову для тиску на бюро.

Сама Пімахова виступила з викривальною заявою та запевнила, що сама звернулася до правоохоронців, бо не знала, що Сергій Титенков – агент НАБУ.

Генпрокурор Юрій Луценко назвав методи НАБУ неприпустимими, детективів НАБУ обраними без конкурсу, а техніку, яку вони використовують, – незаконною.

У НАБУ заперечили його слова.

Після скандалу довкола НАБУ Пімахова пішла у відпустку.

Читайте також: Агенти під ударом. Як розвивалась і чим закінчиться чергова атака на НАБУ