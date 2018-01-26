Порошенко планирует обсудить с лидерами США поставки оружия Украине

Президент Украины Петр Порошенко намерен обсудить в Давосе с лидерами США поставки оборонительного оружия Украине.

Об этом Порошенко заявил интервью Bloomberg.

"Надеюсь, что завтра состоится эта встреча. Безусловно, состоится встреча с Рексом Тиллерсоном, и мы обсудим различные вопросы сотрудничества со Штатами в области экономики, безопасности (в частности, по поставкам оборонительного оружия), поддержки украинских реформ и, в частности, миротворцев, которых должен ввести Совет безопасности ООН в восточные регионы моей страны, чтобы остановить убийства украинцев, осуществляемые россиянами", - сказал президент.

Как известно, 23 декабря в Госдепе США заявили, что Соединенные Штаты предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности".

Общая стоимость оборонного пакета составит 47 млн долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок.

Ранее Госдеп одобрил коммерческую лицензию, позволяющую экспорт снайперских систем Model M107A1, боеприпасов и связанных с ними комплектующих и аксессуаров в Украине на сумму 41,5 млн. долл. США.

Украина передавала США весь перечень вооружения, который бы хотела получить. Речь идет о предоставлении средств воздушной разведки, противотанковых систем, систем РЭБ (радиоэлектронной борьбы).

В Кремле в ответ на решение США успели пригрозить кровопролитием на Донбассе.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что оружие, которое США предоставит Украине, будет использоваться только в случае провокаций со стороны боевиков, но не для эскалации конфликта на Донбассе.

Также сообщалось, что США переживают из-за того, что американские военные технологии могут попасть к российским военным.

17 января 2018 года начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что Вооруженные силы Украины проводят подготовку к принятию на вооружение американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.