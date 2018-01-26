Покушение на Геращенко: суд разрешил заочное преследование организатора из РФ

Печерский райсуд Киева разрешил СБУ проводить заочное расследование в отношении россиянина, который подозревается в организации покушения на жизнь нардепа Антона Геращенко.

Об этом говорится в постановлении суда от 22 января, текст которого размещен в Едином реестре судебных решений.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство старшего следователя Службы безопасности Украины.

По информации самого Геращенко, подозреваемый - это агент российских спецслужб Андрей Тихонов.

"Во время слежки за мной киллеры несколько раз выезжали в РФ, в город Белгород, для встречи со своим куратором - агентом российских спецслужб Андреем Тихоновым и еще одним негодяем, имя которого пока не разглашается. Также киллеры вели переговоры со своими российскими кураторами по интернету", - писал он в Facebook 20 января.

Согласно судебному постановлению, уголовное производство против Тихонова открыто 7 июня 2017 года.

Как известно, в июне 2017 года СБУ завершила расследование в уголовном производстве по посягательству на жизнь народного депутата Антона Геращенко.

Обвинительный акт против двух подозреваемых, которые уже находятся под стражей, был направлен в суд. Им грозит пожизненное заключение.

Тихонов является третьим подозреваемым по этому делу. Следствие установило, что он - один из активных террористов ОРЛО и готовил покушение на Геращенко, выполняя задание главного управления Генштаба вооруженных сил РФ.

В январе СБУ заявила, что предупредила в Киеве покушение на депутата от "Народного фронта" Антона Геращенко, которое готовилось под кураторством российских спецслужб.

В сообщении говорилось, что на тот момент заказчик покушения, уроженец РФ, находился в российском городе Белгород. Для осуществления покушения в Украине он нанял двух ранее судимых граждан.

По данным СБУ, двое исполнителей прибыли 19 декабря в Киев, где проводили активную разведку и наблюдение за местами работы и проживания нардепа. Их задержали вблизи дома Геращенко с приведенным в готовность самодельным взрывным устройством.

Евгений Кизилов, УП