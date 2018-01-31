Гужва покинул Украину и попросил политического убежища в Австрии

Главный редактор интернет-издания Страна.ua Игорь Гужва выехал из Украины в Вену и попросил у властей Австрии политического убежища.

Об этом говорится в обращении редакции Страна.ua, которое опубликовала в Facebook заместитель главного редактора издания Светлана Крюкова.

"Мы хотим сообщить, что Игорь Гужва выехал в Вену и попросил политического убежища у властей Австрийской республики в соответствии с принятой процедурой. Подчеркнем, что Игорь Гужва выехал в Австрию после того, как у него истек срок меры пресечения, определенного судом, и он получил законное право покинуть Украину", - отмечают журналисты.

Гужва остается на посту главного редактора издания и продолжит управлять им из-за границы.

В комментарии "Украинской правде", Светлана Крюкова сообщила, что мера пресечения в отношении Гужвы закончилась примерно к концу новогодних праздников.

"Где-то примерно пару недель назад или чуть больше закончилась мера пресечения в Игоря Гужвы, которую ему постоянно продолжали. Воспользовавшись этим моментом, так как прокурор, видимо, забыл из-за новогодних праздников ее продлить, Гужва поехал в Вену и провел встречи с австрийскими чиновниками. Они ему порекомендовали сделать именно так, как он и поступил", - объяснила Крюкова.

По ее словам, теперь благодаря выезду Гужвы заграницу, у него и у редакции издания нет риска задержания, проверок и обысков.

Журналисты уверяют, что сайт будет работать в прежнем формате, а Крюкова добавила, что сотрудники оптимизировали редакцию.

Как известно 22 июня 2017 года в редакции "Страна.ua" провели обыск, после которого Игоря Гужву забрали в СИЗО. Генпрокуратура заявила, что через посредника Гужва требовал и получил 10 000 долларов за неразмещение компромата на нардепа от "Радикальной партии" Дмитрия Линько.

24 июня Шевченковский райсуд Киева взял Гужву под стражу на 60 суток с возможностью выйти под залог 544 тысяч гривен.

27 июня Гужва вышел из следственного изолятора после внесения за него залога.

1 августа стало известно, что Служба безопасности обнаружила на флешке, изъятой у главного редактора "Страна.ua" Игоря Гужвы, секретную информацию Министерства обороны.

Гужва отрицает заявление СБУ о том, что у него якобы изъяли флешку с секретной информацией Минобороны.

22 сентября Шевченковский районный суд Киева продлил Игорю Гужве меру пресечения еще на 30 дней. Он не имеет права покидать пределы Киева.

Больше о деле Гужвы читайте в материале "Собственная "Страна". Что известно о деле Игоря Гужвы"