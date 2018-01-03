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Дома у Клинтонов в США вспыхнул пожар

Среда, 3 января 2018, 23:11

Пожар возник в доме Билла и Хиллари Клинтон неподалеку от Нью-Йорка.

Об этом сообщают власти штата Нью-Йорк, передает The Associated Press.

Отмечается, что огонь удалось быстро потушить. Пострадал ли кто-то, пока неизвестно.

По словам представителя полицейского департамента города Нью Касл Артура Мендозы, звонок о происшествии поступил примерно в 14:50 среды по местному времени. Уже в 15:15 возгорание удалось ликвидировать, но пожарные до сих пор остаются на месте происшествия.

Пока нет информации о причине пожара или о том, находился ли кто-то дома, когда он начался.

Дом Клинтонов находится в районе Чаппаку города Нью Касл округа Вестчестер, в часе езды к северу от Нью-Йорка.

Супруги приобрели это жилье в 1999 году.

Евгений Кизилов, УП

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Темы: СШАчрезвычайное происшествие
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