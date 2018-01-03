Дома у Клинтонов в США вспыхнул пожар
Среда, 3 января 2018, 23:11
Пожар возник в доме Билла и Хиллари Клинтон неподалеку от Нью-Йорка.
Об этом сообщают власти штата Нью-Йорк, передает The Associated Press.
Отмечается, что огонь удалось быстро потушить. Пострадал ли кто-то, пока неизвестно.
По словам представителя полицейского департамента города Нью Касл Артура Мендозы, звонок о происшествии поступил примерно в 14:50 среды по местному времени. Уже в 15:15 возгорание удалось ликвидировать, но пожарные до сих пор остаются на месте происшествия.
Пока нет информации о причине пожара или о том, находился ли кто-то дома, когда он начался.
Дом Клинтонов находится в районе Чаппаку города Нью Касл округа Вестчестер, в часе езды к северу от Нью-Йорка.
Супруги приобрели это жилье в 1999 году.
Евгений Кизилов, УП