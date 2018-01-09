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В Telegram начали разработку собственной криптовалюты - СМИ

Вторник, 9 января 2018, 02:36

Создатели мессенджера Telegram начали разработку собственной криптовалюта, которая будет называться Gram.

Об этом сообщает издание TechCrunch.

Также в компании хотят создать собственную блокчейн-систему под названием Telegram Open Network (TON).

51% прав на криптовалюту Telegram планирует удерживать в своих руках, а 44% продадут в государственной и частной торговле.

Как сообщалось, Telegram может прекратить деловые связи с Россией и Ираном, поскольку в этих странах мессенджер постоянно сталкивается с обвинениями и ограничениями со стороны регулирующих органов.

Ранее о возможности использования крыптовалют заявил главный исполнительный директор и основатель крупнейшей в мире соцсети Facebook Марк Цукерберг.

Темы: соцсетивалюта
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