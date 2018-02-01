Чехия изымает школьные атласы, где Крым отмечен как спорная территория

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Четверг, 1 февраля 2018, 05:13

Министерство образования Чехии изъяло из списка утвержденных учебников школьный атлас мира, в котором аннексированный Россией Крым отмечен как спорная территория.

Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

"Министерство образования изучило ситуацию и приняло решение изъять атласы из списка рекомендованных учебных пособий. В настоящее время министерство находится в контакте с издателями, чтобы как можно скорее ситуация была исправлена", − сказано в заявлении.

Новые школьные атласы были одобрены министерством в июне и октябре прошлого года в соответствии с внутренней директивой, согласно которой учебники должны иметь две положительные рекомендации.

Решение об изъятии было принято, после обращений МИД Украины и Грузии с указанием на неправильное обозначение территорий своих стран на картах школьного атласа.

Темы: Чехия МИД Крым
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