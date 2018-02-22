Суд не будет повторно допрашивать Порошенко

Оболонский райсуд Киева отказал защитникам экс-президента Виктора Януковича в повторном допросе президента Петра Порошенко.

Об этом в зале суда заявил председательствующий судья Владислав Девятко.

В начале заседания защитники заявили о том, что накануне судья не дал в полной мере адвокатам воспользоваться своим правом на допрос свидетеля и попросили повторно вызвать в суд президента Порошенко.

Судья Девятко уточнил, планируют ли они заявить об отводе председательствующего судьи, на что защитники ответили, что не планируют отвода и объявили ходатайство о повторном допросе Порошенко.

"Просим допросить свидетеля Петра Алексеевича Порошенко повторно. Мы понимаем, что Генпрокурор и прокуратура полностью подконтрольны президенту и потому пытались спасти его от неудобных вопросов в течение всего времени допроса. Думаю, что прокуратура сослужила плохую службу, сорвав допрос", - заявил адвокат Виталий Сердюк.

В свою очередь прокуроры заявили, что подобные заявления ложные и недопустимые и попросили судью объявить защитнику предупреждение.

"Ходатайство вообще не обосновано. Сторона защиты имела все возможности, даже больше времени для того, чтобы поставить все свои вопросы, но не воспользовалась своим правом, поэтому сторона обвинения считает, что следует отказать в данном ходатайстве", - заявил прокурор Руслан Кравченко.

Он добавил, что сторона обвинения считает, что у защиты была ненадлежащая подготовка для допроса, но это не является основанием для повторного допроса Порошенко.

Суд поддержал позицию прокуроров и отказал защитникам Януковича в повторном допросе президента Порошенко.

Как сообщалось, на заседании 21 февраля суд по делу о госизмене Виктора Януковича позволил допросить президента Петра Порошенко путем видеосвязи.

На допросе президент в частности рассказал, что во время визита в Крым в феврале 2014 года лично видел регулярные российские войска и закрытый Верховный совет Крыма.

Он также пояснил, что не смог приехать в суд и дает показания по видео из Администрации президента, поскольку очень занят.

Кроме того, Порошенко заявил, что если кто-то сомневался в самоустранении экс-президента Виктора Януковича от выполнения им функций главы государства, то мог обжаловать это в Конституционном суде.

Однако из-за вопроса адвокатов об отсутствии Порошенко течение недели в Киеве, когда он был в отпуске на Мальдивах, судья Оболонского райсуда преждевременно прекратил допрос президента по делу о государственной измене Виктора Януковича.