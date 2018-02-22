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Адвокаты Саакашвили просят НАБУ расследовать действия ГМС и пограничников во время его выдворения

Четверг, 22 февраля 2018, 18:55

Адвокаты лидера "Руху новых сил" Михеила Саакашвили подали в НАБУ заявление с просьбой открыть уголовные производства в отношении председателя Государственной пограничной службы Петра Цигикала, главы Государственной миграционной службы Максима Соколюка и главы Нацполиции Сергея Князева из-за злоупотребления властью при выдворении Саакашвили.

Об этом сообщил его адвокат Руслан Чернолуцкий, передает "Интерфакс-Украина".

"По нашему мнению, 12 февраля эти лица совершили уголовное преступление, просим внести в ЕРДР сведения о совершении ими такого уголовного преступления, а именно злоупотребление властью, то есть умышленное, с целью получения неправомерной выгоды для себя и других лиц использование должностными лицами власти вопреки интересам службы, что нанесло существенный вред правам, свободам и интересам отдельных граждан. Эти лица приняли и реализовали незаконное решение о переправке через государственную границу Украины Михеила Саакашвили", - говорится в заявлении адвокатов.

Как известно, около 15:00 12 февраля Саакашвили задержали в одном из ресторанов Киева.

Высокопоставленные источники "Украинской правды" в правоохранительных органах сообщили, что Саакашвили могут депортировать в одну из стран Европы.

Позже в Государственной пограничной службе подтвердили, что выдворили лидера партии "Рух новых сил" в Польшу.

Источник в правоохранительных органах отметил "Украинской правде", что Польша приняла Саакашвили по процедуре реадмиссии.

"По процедуре реадмиссии как нарушителя границы. По решению судов украинских, возвращать не будут", - сказал собеседник УП.

Позже Саакашвили прилетел в Нидерланды, где планировал встретиться с семьей. Он оформил в Нидерландах удостоверение личности, дает ему право на проживание и работу в Евросоюзе.

21 февраля председатель Мостиского пограничного отряда принял решение запретить лидеру "Руху новых сил" Михеилу Саакашвили въезд в Украину до 13 февраля 2021 года.

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Темы: СаакашвилиНАБУПограничная службаполиция
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