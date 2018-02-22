Адвокати Саакашвілі просять НАБУ розслідувати дії ДМС і прикордонників під час його видворення

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Четвер, 22 лютого 2018, 19:55

Адвокати лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі подали в НАБУ заяву з проханням відкрити кримінальні провадження стосовно голови Державної прикордонної служби Петра Цигикала, глави Державної міграційної служби Максима Соколюка і очільника Нацполіції Сергія Князєва через зловживання владою під час видворення Саакашвілі.

Про це повідомив його адвокат Руслан Чорнолуцький, передає "Інтерфакс-Україна".

"На нашу думку, 12 лютого ці особи скоїли кримінальний злочин, просимо внести в ЄРДР відомості про вчинення ними такого кримінального злочину, а саме зловживання владою, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб використання службовими особами влади всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди правам, свободам та інтересам окремих громадян. Ці особи взяли і реалізували незаконне рішення про переправлення через державний кордон України Міхеіла Саакашвілі", - йдеться в заяві адвокатів.

Як відомо, близько 15:00 12 лютого Саакашвілі затримали у ресторані Києва.

Високопоставлені джерела "Української правди" в правоохоронних органах повідомили, що Саакашвілі можуть депортувати в одну з країн Європи.

Пізніше у Державній прикордонній службі підтвердили, що видворили лідера партії "Рух нових сил" до Польщі.

Джерело в правоохоронних органах зазначило "Українській правді", що Польща прийняла Саакашвілі за процедурою реадмісії.

"За процедурою реадмісії як порушника кордону. За рішенням судів українських, повертати не будуть", - сказав співрозмовник УП.

Пізніше Саакашвілі прилетів до Нідерландів, де планував зустрітися з родиною. Він оформив у Нідерландах посвідчення особи, що дає йому право на проживання та роботу в Євросоюзі.

21 лютого голова Мостиського прикордонного загону ухвалив рішення заборонити лідеру "Руху нових сил" Міхеілу Саакашвілі в'їзд в Україну до 13 лютого 2021 року.

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Теми: Саакашвілі НАБУ Прикордонна служба поліція
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