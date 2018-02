США призвали Россию согласиться на миссию ООН на Донбассе

В Государственном департаменте США призвали Россию согласиться на миротворческую миссию ООН на Донбассе.

Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Госдепартамента Хезер Науерт, передает Радио Свобода.

"Мы получили известие о том, что 23-летний украинский медик была убита, когда пыталась оказать помощь мирным жителям вблизи линии соприкосновения. Инцидент напоминает нам о продолжении конфликта в восточной части Украины, а также о том, что мирные жители и те, кто оказывает им помощь, находятся в опасности каждый день", - заявила Науерт.

.@statedeptspox: We received reports that a Ukrainian medic was killed while trying to aid civilians near the contact line, reminding us that the conflict in eastern #Ukraine continues to rage on. U.S. calls on #Russia to order its proxy forces to implement a complete ceasefire. pic.twitter.com/P664HRfpnt