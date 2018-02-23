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США призвали Россию согласиться на миссию ООН на Донбассе

Пятница, 23 февраля 2018, 02:02

В Государственном департаменте США призвали Россию согласиться на миротворческую миссию ООН на Донбассе.

Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Госдепартамента Хезер Науерт, передает Радио Свобода.

"Мы получили известие о том, что 23-летний украинский медик была убита, когда пыталась оказать помощь мирным жителям вблизи линии соприкосновения. Инцидент напоминает нам о продолжении конфликта в восточной части Украины, а также о том, что мирные жители и те, кто оказывает им помощь, находятся в опасности каждый день", - заявила Науерт.

Она также отметила, что России по силам остановить конфликт и повлиять на силы, которые она поддерживает на Донбассе.

"Россия неоднократно демонстрировала, что может остановить насилие, если захочет этого. США вновь призывают Россию приказать своим подручным силам реализовать полное прекращение огня, вывести свои силы и тяжелое вооружение из Восточной Украины и согласиться на миротворческую миссию ООН", - добавила Науерт.

20 февраля в результате обстрела со стороны поддерживаемых Россией боевиков в зоне боевых действий на Донбассе погибла сестра-медик, которая в это время оказывала помощь гражданским.

Как известно, Россия и предложила свой вариант миротворческой миссии, который предусматривает размещение миротворцев только на линии разведения сторон для охраны миссии ОБСЕ.

Украина настаивает на миротворцах на всей захваченной территории, в том числе – у границы с Россией. Также Киев против того, чтобы россияне входили в миротворческую миссию ООН, если ее направят на восток Украины.

30 января специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия уже не исключает возможность развертывания миротворческой миссии ООН на всей территории на Донбассе, включая российско-украинскую границу.

Сообщалось, что ООН должна рассмотреть применение контингента в 20 тысяч военнослужащих из стран, не являющихся членами НАТО, и 4 тысяч полицейских для того, чтобы помочь решить кризис в Украине.

Как сообщалось, президент Петр Порошенко заявлял, что Украина готова к дискуссиям относительно этапов внедрения миротворческой миссии ООН на Донбассе, а также в отношении стран, которые будут принимать в ней участие.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не согласится на развертывание полноценной миротворческой миссии и создание администрации ООН на временно оккупированном Донбассе.

Темы: ДонбассООНРосcияСША
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