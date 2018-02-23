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США закликали Росію погодитись на місію ООН на Донбасі

П'ятниця, 23 лютого 2018, 02:02

У Державному департаменті США закликали Росію погодитися на миротворчу місію ООН на Донбасі.

Про це під час брифінгу заявила речниця Держдепартаменту Гезер Науерт, передає Радіо Свобода.

"Ми отримали звістку про те, що 23-річний український медик була вбита, коли намагалася надати допомогу мирним жителям поблизу лінії зіткнення. Інцидент нагадує нам про продовження конфлікту в східній частині України, а також про те, що мирні жителі і ті, хто надає їм допомогу, перебувають в небезпеці щодня", – заявила Науерт.

Вона також зазначила, що Росії під силу зупинити конфлікт і вплинути на сили, які вона підтримує на Донбасі.

"Росія неодноразово демонструвала, що може зупинити насильство, якщо захоче цього. США знову закликають Росію наказати своїм підручним силам реалізувати повне припинення вогню, вивести свої сили і важке озброєння зі Східної України та погодитися на миротворчу місію ООН", – додала Науерт.

20 лютого внаслідок обстрілу з боку підтримуваних Росією бойовиків у зоні бойових дій на Донбасі загинула сестра-медик, яка в цей час надавала допомогу цивільним.

Як відомо, Росія і запропонувала свій варіант миротворчої місії, який передбачає розміщення миротворців лише на лінії розведення сторін для охорони місії ОБСЄ.

Україна ж наполягає на миротворцях на усій захопленій території, в тому числі – на кордоні з Росією. Також Київ проти того, щоб росіяни входили до складу місії ООН.

30 січня спецпредставник США Курт Волкер заявив, що Росія вже не виключає можливість розгортання миротворчої місії ООН по всій території на Донбасі, включаючи російсько-український кордон.

Повідомлялося, що ООН має розглянути застосування контингенту у 20 тисяч військовослужбовців з країн, які не є членами НАТО, і 4 тисяч поліцейських для того, щоб допомогти вирішити кризу в Україні.

Як повідомлялося, президент Петро Порошенко заявляв, що Україна готова до дискусій щодо етапів впровадження миротворчої місії ООН на Донбасі, а також щодо країн, які братимуть у ній участь.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не погодиться на розгортання повноцінної миротворчій місії і створення адміністрації ООН на тимчасово окупованій Донбасі.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасООНРосіяСША
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