США закликали Росію погодитись на місію ООН на Донбасі

У Державному департаменті США закликали Росію погодитися на миротворчу місію ООН на Донбасі.

Про це під час брифінгу заявила речниця Держдепартаменту Гезер Науерт, передає Радіо Свобода.

"Ми отримали звістку про те, що 23-річний український медик була вбита, коли намагалася надати допомогу мирним жителям поблизу лінії зіткнення. Інцидент нагадує нам про продовження конфлікту в східній частині України, а також про те, що мирні жителі і ті, хто надає їм допомогу, перебувають в небезпеці щодня", – заявила Науерт.

.@statedeptspox: We received reports that a Ukrainian medic was killed while trying to aid civilians near the contact line, reminding us that the conflict in eastern #Ukraine continues to rage on. U.S. calls on #Russia to order its proxy forces to implement a complete ceasefire. pic.twitter.com/P664HRfpnt