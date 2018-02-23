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В ГПУ заявили о "серьезном прорыве" в деле "вышек Бойка"

Пятница, 23 февраля 2018, 04:16

Генеральная прокуратура осуществила прорыв в расследовании дела "вышек Бойка".

Об  этом сообщил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин в эфире "5 канала".

"Можем сказать, что на этом этапе Генеральная прокуратура обеспечила достаточно серьезный прорыв в расследовании указанного уголовного производства. Это еще не финал расследования. В то же время на сегодняшнем этапе мы вышли на схему финансирования, точнее распределения доходов от этой незаконной сделки", - отметил он.

"В рамках этой работы мы направили соответствующие международные правовые ходатайства о наложении арестов на частные счета фигурантов указанного уголовного производства", - отметил Енин.

Он также добавил, что речь идет о частных счетах не только в странах Европейского Союза.

В начале февраля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Украина намерена продать две так называемые вышки Бойка - буровые установки для добычи нефти и газа на черноморском шельфе, - которые были арестованы в 2015 году.

Также, по его словам, ГПУ  на данном этапе следствия не имеет доказательств причастности лидера фракции "Оппозиционный блок" Юрия Бойка в коррупционной схеме, связанной с покупкой двух самоподъемных буровых установок.

Как известно, В 2014 году обе вышки отошли в собственность России, когда был аннексирован Крым. При этом они оставались на Одесском месторождении, которое находится гораздо ближе к материковой части Украины, чем к полуострову.

В декабре 2015 года РФ отвела "вышки Бойка" поближе к Крыму.

23 декабря 2015 года Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство ГПУ об аресте "вышек Бойка" - буровых установок на черноморском шельфе, за которые семь лет назад Украина переплатила 400 млн долларов.

В январе 2017 года украинский суд арестовал захваченные Россией буровые установки.

В мае 2017 года Генпрокуратура заявила, что следствием не установлено фактов подписания от имени Бойка документов по проведению закупок так называемых "вышек Бойка".

1 февраля 2018 года Луценко сообщил, что бывшему главе Национального банка Сергею Арбузову объявлено новое подозрение "по факту соучастия в завладении денежными средствами ГАО "Черноморнефтегаз" в сумме 3,2 млрд грн при покупке двух самоподъемных буровых установок В312 и В319".

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГенпрокуратураБойкоАрбузовКрымРосcия
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