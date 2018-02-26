Суд отложил рассмотрение иска Саакашвили о лишении гражданства

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Понедельник, 26 февраля 2018, 19:04

Окружной админсуд перенес рассмотрение иска лидера "Руху новых сил" Михеила Саакашвили к Министерству внутренних дел.

Об этом сообщает "Укринформ".

Заседание по иску, где третьей стороной выступает Государственная миграционная служба, должны были рассматривать 26 февраля. Однако все заседания сняли с рассмотрения из-за того, что судья находится на больничном.

Судья в этом деле - Сергей Каракашьян.

Отмечается, что в этом иске Саакашвили просит признать противоправными отдельные положения приказа МВД Украины № 715 от 16 августа 2012 года об утверждении формы заявления о приеме в гражданство. Именно на основании этого приказа его лишили украинского гражданства.

Как известно, около 15:00 12 февраля Саакашвили задержали в одном из ресторанов Киева.

Высокопоставленные источники "Украинской правды" в правоохранительных органах сообщили, что Саакашвили могут депортировать в одну из стран Европы.

Позже в Государственной пограничной службе подтвердили, что выдворили лидера партии "Рух новых сил" в Польшу.

Источник в правоохранительных органах отметил "Украинской правде", что Польша приняла Саакашвили по процедуре реадмиссии.

"По процедуре реадмиссии как нарушителя границы. По решению судов украинских, возвращать не будут", - сказал собеседник УП.

Позже Саакашвили прилетел в Нидерланды, где планировал встретиться с семьей. Он оформил в Нидерландах удостоверение личности, дает ему право на проживание и работу в Евросоюзе.

Председатель Мостиского пограничного отряда принял решение запретить лидеру "Руху новых сил" Михеилу Саакашвили въезд в Украину до 13 февраля 2021 года.

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Темы: Саакашвили суд
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