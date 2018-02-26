Cуд відклав розгляд позову Саакашвілі про позбавлення громадянства

Окружний адмінсуд переніс розгляд позову лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі до Міністерства внутрішніх справ.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Засідання щодо позову, де третьою стороною виступає Державна міграційна служба, мали розглядати 26 лютого. Однак усі засідання зняли з розгляду через те, що суддя перебуває на лікарняному.

Суддя у цій справі - Сергій Каракашьян.

Зазначається, що у цьому позові Саакашвілі просить визнати протиправними окремі положення наказу МВС України № 715 від 16 серпня 2012 року про затвердження форми заяви про прийняття до громадянства. Саме на підставі цього наказу його позбавили українського громадянства.

Як відомо, близько 15:00 12 лютого Саакашвілі затримали у ресторані Києва.

Високопоставлені джерела "Української правди" в правоохоронних органах повідомили, що Саакашвілі можуть депортувати в одну з країн Європи.

Пізніше у Державній прикордонній службі підтвердили, що видворили лідера партії "Рух нових сил" до Польщі.

Джерело в правоохоронних органах зазначило "Українській правді", що Польща прийняла Саакашвілі за процедурою реадмісії.

"За процедурою реадмісії як порушника кордону. За рішенням судів українських, повертати не будуть", - сказав співрозмовник УП.

Пізніше Саакашвілі прилетів до Нідерландів, де планував зустрітися з родиною. Він оформив у Нідерландах посвідчення особи, що дає йому право на проживання та роботу в Євросоюзі.

Голова Мостиського прикордонного загону ухвалив рішення заборонити лідеру "Руху нових сил" Міхеілу Саакашвілі в'їзд в Україну до 13 лютого 2021 року.

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