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На Волыни обесточены населенные пункты, на Западе - ухудшение погоды

Суббота, 3 февраля 2018, 08:20
На Волыни обесточены населенные пункты, на Западе - ухудшение погоды

В Волынской области из-за неблагоприятных погодных условий произошло обесточивание 20 населенных пунктов.

Об этом 3 февраля сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Ночью и утром 3 февраля в Харьковской, Луганской, Донецкой, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях - туман с видимостью 200-500 м.

По данным ГосЧС, 3 февраля в Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях ожидается сильный дождь и мокрый снег, в Карпатах - очень сильный мокрый снег, метели и порывы ветра 17-22 м/с.

3-4 февраля в горах Ивано-Франковской, Львовской и высокогорье Закарпатской областей - значительная снеголавинная опасность 3 уровня.

Кроме того 3-4 февраля на реках бассейна Припяти и на реках карпатского региона ожидаются подъемы уровней воды.

Украинская правда

Темы: погодаГСЧС
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