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"Экс-чиновника" оккупированного Крыма арестовали на месяц

Суббота, 3 февраля 2018, 12:16
Экс-чиновника оккупированного Крыма арестовали на месяц
Фото СБУ

Бывшему "замминистра спорта" самопровозглашенного Совета министров оккупационной власти Крыма избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 1 месяц.

Об этом сообщает в субботу прокуратура Крыма.

"Только что Херсонской городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры АР Крым и избрал бывшему "заместителю министра спорта" в псевдо правительстве Аксенова меру пресечения в виде содержания под стражей, которому до этого было сообщено о подозрении в государственной измене", - написал в Facebook заместитель прокурора Крыма Александр Удовиченко.

Как известно, 2 февраля контрразведчики СБУ задержали на административной границе с временно аннексированной АР Крым бывшего заместителя министра спорта самопровозглашенной совета министров оккупационной власти.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская отметила, что указанный человек ехал на материковую Украину, чтобы получить биометрический паспорт.

Следователи Главного управления СБ Украины в АР Крым открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Украинская правда
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