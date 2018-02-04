СЦКК: Боевики блокируют восстановление газоснабжения в Марьинке и Красногоровке
Украинская сторона СЦКК заявляет, что боевики ОРДО блокируют восстановление газоснабжения к населенным пунктам Марьинка и Красногоровка Донецкой области.
Об этом говорится в заявлении, которое обнародовали в пресс-центре штаба АТО вечером 4 февраля.
"В ОРДО продолжают игнорировать заявки предприятий Донбасса о предоставлении гарантий безопасности для ремонта объектов инфраструктуры, которые расположены вдоль линии разграничения сторон. Более года нерешенным остается вопрос восстановления функционирования газораспределительной станции и участка газопровода "Марьинка-Красногоровка", - заявили в СЦКК.
По данным украинской стороны, без газа и тепла находятся тысячи мирных жителей, десятки объектов социальной инфраструктуры и ряд предприятий региона.
Среди работ, которые необходимо провести - восстановление освещения на газораспределительной станции и экспертиза состояния газопровода-отвода в районе трассы Запорожье - Донецк.
Отмечается, что в прошлом году от ПАО "Красногоровский огнеупорный завод" в адрес боевиков было подано 25 заявок о предоставлении гарантий безопасности со стороны ОРДО.
"Все заявки остались без ответа", - отмечают в СЦКК.
Украинская правда