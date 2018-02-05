ОБСЕ за выходные зафиксировала более 640 взрывов на Донбассе

Наблюдательная миссия ОБСЕ на Донбассе за период с 19:30 2 февраля по 19:30 4 февраля зафиксировала 643 взрыва.

Об этом говорится в отчете организации от 5 февраля.

"В период с вечера 2 до вечера 3 февраля в Донецкой области Миссия зафиксировала аналогичный уровень нарушений режима прекращения огня, что и за предыдущий отчетный период, однако зафиксировала меньшее количество взрывов (около 340 против примерно 1100 соответственно)", - сообщили наблюдатели.

"В период с вечера 3 до вечера 4 февраля СММ констатировала уменьшение количества таких нарушений, если сравнивать с предыдущими сутками, в частности, зафиксировав около 290 взрывов", - отметили в ОБСЕ.

"В Луганской области в период с вечера 2 до вечера 3 февраля Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня (в том числе 12 взрывов), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (225 взрывов)", - подчеркнули в Наблюдательной миссии.

"В период с вечера 3 до вечера 4 февраля СММ констатировала уменьшение количества таких нарушений, в частности, зафиксировав 1 взрыв, если сравнивать с предыдущими сутками", - говорится в отчете.

"3 февраля во время управления полетом мини-БПЛА в месте размещения отведенного тяжелого вооружения ВСУ в Донецкой области наблюдатели слышали 6 выстрелов из стрелкового оружия примерно в 300-500 м к северо-востоку от своей позиции. По оценке патруля Миссии, огонь был направлен на БПЛА СММ, который в итоге благополучно приземлился", - сообщили в Миссии.