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Срок ночного домашнего ареста для Саакашвили истек – адвокат

Вторник, 6 февраля 2018, 03:59

В ночь с 5 на 6 февраля истек срок действия меры пресечения в виде ночного домашнего ареста и ограничения на выезд из Киева, избранного экс-президенту Грузии, лидеру "Руха новых сил" Михеилу Саакашвили.

Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" сообщил адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий.

"Попытка вручить и огласить подозрение Михеилу Саакашвили датируется и исчисляется прокуратурой от 5 декабря. В этом случае решение о мере пресечения должно исчисляться от 5 декабря, от момента предъявления и оглашения подозрения. Хотя если точнее, ему о подозрении объявили и отправили почтой документ 6 декабря.

Срок истечения меры пресечения, согласно решению Апелляционного суда Киева, заканчивается в полночь с 5 на 6 февраля, и мера пресечения автоматически аннулируется", – пояснил Чернолуцкий.

"После окончания срока действия меры пресечения Саакашвили больше не ограничен ничем, кроме обязательства как подозреваемого получать повестки и являться по вызову на следственные действия",  отметил адвокат

"Чтобы продлить сроки действия меры пресечения Саакашвили, Генпрокуратура должна обратиться в суд и аргументированно указать причины, почему они пропустили сроки подачи ходатайства о продлении сроков.

Мы считаем, что пропуск срока подачи этого ходатайства  это грубое нарушение со стороны прокуратуры и основание для суда отказать в принятии к производству ходатайства о продлении меры пресечения",  добавил он.

Адвокат допускает, что решение не продлевать меру пресечения Саакашвили может быть связано с намерением властей "очистить" статус политика для подготовительных действий, связанных с его экстрадицией в Грузию.

Как известно, 3 января 2018 года Окружной административный суд Киева полностью отказал лидеру "Руха новых сил" Михэилу Саакашвили в исковых требованиях к Государственной миграционной службе в признании его беженцем.

5 февраля Киевский апелляционный административный суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы Саакашвили.

В Грузии суд заочно приговорил Саакашвили к 3 лет тюремного заключения по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями. 

26 января Апелляционный суд Киева отправил Саакашвили под ночной домашний арест. 

Саакашвили задержали вечером 8 декабря и поместили в изолятор временного содержания СБУ.

Ему инкриминируют ч 2. статьи 256 – "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".

Генпрокуратура утверждает, что Саакашвили договаривался с человеком Виктора Януковича Сергеем Курченко о финансировании акций протеста.

16 февраля Кассационный админсуд Верховного Суда продолжит рассмотрение дела о законности указа президента Петра Порошенко о лишении украинского гражданства Саакашвили.

Темы: Саакашвили
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