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Саакашвили проиграл апелляцию относительно статуса беженца

Понедельник, 5 февраля 2018, 13:05
Саакашвили проиграл апелляцию относительно статуса беженца

Киевский апелляционный административный суд признал законным отказ Государственной миграционной службы предоставить статус беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите, экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили.

Такое решение на заседании 5 февраля озвучил председательствующий судья Андрей Коротких.

"Суд постановил: апелляционные жалобы ГМС и Саакашвили оставить без удовлетворения, а решение Окружного суда от 3 января оставить без изменений", - сказал судья Коротких. 

 
скриншот с видео NewsOne

Решение в ступает в силу с 5 февраля.

Один из защитников Саакашвили Руслан Чернолуцкий заявил, что это решение дает власти "много оснований" реализовывать планы по "возможному незаконному выдворению Саакашвили из страны и возможной незаконной экстрадиции".

Адвокат также заверил, что это решение обжалуют в кассации.

"Нами будет обжаловано это решение в кассационной инстанции. Если суд в кассационной инстанции не поддержит наши позиции, то мы будем дальше двигаться для защиты Саакашвили. Есть еще европейские инстанции", - сказал Чернолуцкий.

В начале заседания адвокат в очередной раз заявил, что не доверяет коллегии судей, потому что не получил полного пакета документов об автоматическом распределении судей.

Также адвокаты Саакашвили просили суд перенести рассмотрение апелляции в связи с рядом других судебных процессов, но суд в этом ходатайстве отказал.

Сам Саакашвили назвал заседание суда "розводянком" и заявил, что участвовать в заседании нет смысла.

"Ходить на эти суды нет смысла, потому что они сейчас создают такую ​​картинку, что у нас есть правосудие, но на самом деле у нас ничего такого нет. Есть розводняк", - сказал Саакашвили и больше не участвовал в заседании.

Также в зале присутствовали сторонники Саакашвили. Одна женщина пришла с плакатами, обращалась пренебрежительно к представителю ГМС и время от времени выкрикивала слова в защиту Саакашвили. 

 
Фото с Facebook саакашвили 

Как сообщалось, в июле 2017 года президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства Саакашвили.

Основанием назвали то, что в 2015 году Саакашвили якобы указал недостоверную информацию в заявлении на получение гражданства и не указал информацию о судимости. Сам политик отрицал, что подписывался под такой анкетой.

Гражданства Грузии Саакашвили лишен. Родная страна требует его экстрадиции.

30 ноября 2017 года Государственная миграционная служба Украины продлила срок законного пребывания в Украине экс-президента Грузии Михеила Саакашвили еще на 3 месяца.

3 января 2018 года Окружной административный суд Киева полностью отказал лидеру "Руха новых сил" Михэилу Саакашвили в исковых требованиях к Государственной миграционной службе в признании его беженцем.

22 января Киевский апелляционный административный суд рассматривал апелляцию на решение Окружного админсуда, но отложил заседание.

1 февраля Киевский апелляционный админсуд снова отложил рассмотрение апелляции до 5 февраля.

В Грузии суд заочно приговорил Саакашвили к 3 лет тюремного заключения по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями. 

26 января Апелляционный суд Киева отправил Саакашвили под ночной домашний арест. 

Саакашвили задержали вечером 8 декабря и поместили в изолятор временного содержания СБУ.

Ему инкриминируют ч 2. статьи 256 – "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".

Генпрокуратура утверждает, что Саакашвили договаривался с человеком Виктора Януковича Сергеем Курченко о финансировании акций протеста.

16 февраля Кассационный админсуд Верховного Суда продолжит рассмотрение дела о законности указа президента Петра Порошенко о лишении украинского гражданства Саакашвили.

Ирина Балачук, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Саакашвилисуд
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