Боевики 5 раз нарушили перемирие, есть раненые

Боевики обстреливали украинских военных из вооружения, которое должны были отвести от линии соприкосновения, двое бойцов ранены.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 6 февраля 2018 года.

"На Луганском направлении враг применил минометы калибра 120 и 82 мм неподалеку Новозвановки. Из 120-мм минометов, зенитной установки и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь по защитникам Троицкого, а по позициям вблизи Новоалександровки захватчики стреляли из крупнокалиберных пулеметов", - отмечают в штабе АТО.

На Донецком направлении боевики активизировались в Приазовье. В районе Широкино они выпустили пятнадцать мин калибра 120-мм по украинским оборонным укреплениям.

"Кроме того, неподалеку Водяного, враг обстрелял наших воинов из стрелкового оружия", - добавляют в штабе АТО.

В общем, с начала суток, зафиксировано 5 нарушений режима тишины.