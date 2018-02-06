Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Боевики 5 раз нарушили перемирие, есть раненые

Вторник, 6 февраля 2018, 18:28

Боевики обстреливали украинских военных из вооружения, которое должны были отвести от линии соприкосновения, двое бойцов ранены.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 6 февраля 2018 года.

"На Луганском направлении враг применил минометы калибра 120 и 82 мм неподалеку Новозвановки. Из 120-мм минометов, зенитной установки и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь по защитникам Троицкого, а по позициям вблизи Новоалександровки захватчики стреляли из крупнокалиберных пулеметов", - отмечают в штабе АТО.

На Донецком направлении боевики активизировались в Приазовье. В районе Широкино они выпустили пятнадцать мин калибра 120-мм по украинским оборонным укреплениям.

"Кроме того, неподалеку Водяного, враг обстрелял наших воинов из стрелкового оружия", - добавляют в штабе АТО.

В общем, с начала суток, зафиксировано 5 нарушений режима тишины.

Темы: ДонбассАТОвойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
23:34
В Киеве работала ПВО по БпЛА, вероятно, обломки упали на дом
23:32
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
Все новости...
Реклама: