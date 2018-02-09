СМИ: Кабмин увеличил автопарк, несмотря на собственный запрет

Автобаза Кабинета министров за прошлый год пополнилась на 19 автомобилей, несмотря на постановление о запрете приобретения органами госвласти легковых автомобилей.



Об этом говорится в программе "Гра слів" – совместном проекте Bihus.Info и "24 канала".



В ответе на информационный запрос программы секретариат Кабмина сообщил, что в 2016 году на балансе автопредприятия хозяйственно-финансового департамента секретариата КМУ находилось 117 автомобилей, а по состоянию на 31.12.2017 автопарк правительства увеличился на 19 автомобилей.



Среди обновлений – десять Scoda Superb и пять Huyndai Hybrid.

Автопарк КМУ увеличился, несмотря на то, что в конце 2016-го правительство приняло постановление, в котором первым пунктом мер по эффективному и рациональному использованию госсредств указано "прекращение приобретения легковых автомобилей".



Всего на автопарки Кабмина, парламента и Госуправления делами этом году в бюджете предусмотрено более 326 млн грн, что на 90 млн больше расходов 2017 года.



Накануне "Наші гроші" сообщали, что автопредприятие при Кабмине 19 декабря 2017 года по результатам тендера заключило три соглашения о закупке автомобилей 2017 года выпуска на общую сумму 22,13 млн грн.



Согласно данным в системе "Прозорро", ООО "Автоцентр Киев" за 9,96 млн грн поставило 10 лифтбек Skoda Superb Style8 TSI/132kW 7DSG (AG) производства ЗАО "Еврокар" цвета "черный магический металлик" с дополнительными пакетом Comfort, ковриками, зимней резиной и дорожным набором по 996 тыс. грн.



А у ООО "Атлант-М Лепсе" за 8,33 млн грн заказали четыре микроавтобуса Volkswagen T6 Multivan HL Alpen 2.0 l BiTDI 180PS 7 DG7 АКПП цвета "черный перламутр" по 2,08 млн грн.



ООО "Богдан Авто" за 8,33 млн грн поставило пять гибридных хэтчбеков Hyundai Ioniq Hybrid Premium 1.6h 6CVT по 770 тыс грн.



Сумма сделок на 7% ниже ожидаемой стоимости закупки в 24,62 млн грн.



Единственным конкурентом первой фирмы было ООО "Автомобильный дом "Галич-Авто", со второй соревновались ООО "КарпатыАвтоцентр" и ООО "Автодом Харьков", а третья победила только ЧАО "Алеко-Сервис".



При этом до сих пор действует правительственное постановление о предельных суммах расходов на приобретение легковых автомобилей, мебели, другого оборудования, последние изменения в которое вносились в августе 2017 года.



Им предусмотрено, что для обслуживания членов правительства и Администрации президента можно покупать легковые автомобили не дороже 500 тыс. грн.