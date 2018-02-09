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Решение по делу Януковича могут отменить из-за заочной процедуры - Горбатюк

Пятница, 9 февраля 2018, 21:43
Решение по делу Януковича могут отменить из-за заочной процедуры - Горбатюк

Решение по делу экс-президента Украины Виктора Януковича могут отменить из-за применения заочной процедуры.

Об этом заявил начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, передает "Радио Свобода".

"Разрешение суда на заочное расследование - это очередной шаг к завершению дел в отношении тех лиц, которые следствие по материалам собранных доказательств считает организаторами преступлений совершенных во время протеста. Но заочная процедура, которая регулируется УПК, вызывает большое количество нареканий с точки зрения соответствия международным конвенциям и практике Европейского суда. На практике это может означать, что даже пройдя эту процедуру, можно однозначно получить отмену приговора международным судом", - отметил Горбатюк.

Он предположил, что есть люди, которым выгодны сомнения в легитимности судебных процессов.

"Иногда складывается впечатление, что, видимо, кому-то выгодно, чтобы были сомнения в легитимности этих процессов, чтобы те, кто под ними находятся, в следующем получали шанс чисто по процедурным вопросам отменить приговоры по делам", - считает Горбатюк.

Как известно, Печерский районный суд Киева разрешил осуществить заочное досудебное расследование в отношении экс-президента Виктора Януковича, экс-главы СБУ Александра Якименко и экс-первого заместителя СБУ Владимира Тоцкого по другому делу в отношении расстрелов на Майдане.

Виктора Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Темы: Януковичсуд
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