Климкин: Утверждение украинского языка требует больше года

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Пятница, 9 февраля 2018, 23:01

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в ответ на обращение трех бывших украинских президентов заявил, что утверждение украинского языка требует больше года.

Об этом Климкин написал в Twitter.

"Достойная инициатива трех президентов. Но утверждение украинского языка должно скорее стать национальным проектом, которые в один год не укладывается. Год можно посвятить истории - здесь у нас есть что делать", - отметил глава МИД.

Как известно, три бывших президента Украины – Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко обратились к нынешнему главе государства Петру Порошенко с просьбой объявить 2018 год годом утверждения государственного языка.

Украинская правда
Темы: Климкин язык
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