СБУ блокировала схему легализации террористов под видом крымчан
Служба безопасности Украины блокировала в Киеве деятельность организаторов незаконной схемы легализации иностранцев, в частности, причастных к террористической деятельности.
Об этом сообщает СБУ, процессуальное руководство осуществляет прокуратура.
Правоохранители установили, что злоумышленники подыскивали желающих без законных оснований получить украинское гражданство.
"Дельцы обеспечивали "клиентов" поддельными паспортами граждан Украины – жителей АР Крым с целью дальнейшего получения последними биометрических паспортов", – заявляет СБУ.
"Во время обысков в лаборатории по изготовлению фальшивых документов оперативники спецслужбы обнаружили "дата-штампы" о пересечении границ ЕС, миграционные карты одной из стран СНГ, визы арабских государств", – информирует ведомство.
"У злоумышленников также изъяты штампы Государственной миграционной службы, паспорта граждан Украины – жителей АР Крым, справки о принятии на учет внутренне перемещенных лиц, а также другие материалы и оборудование, которые использовались в противоправной деятельности", – добавляет СБУ.
Открыто уголовное производство по ст. 258-3 и ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины.
Решают вопрос об объявлении пяти фигурантам дела о подозрении в совершении преступления.
"Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению других участников преступной группировки и представителей международных террористических и экстремистских организаций, которые воспользовались ее "услугами", – отмечает СБУ