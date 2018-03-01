СБУ блокировала схему легализации террористов под видом крымчан

Служба безопасности Украины блокировала в Киеве деятельность организаторов незаконной схемы легализации иностранцев, в частности, причастных к террористической деятельности.



Об этом сообщает СБУ, процессуальное руководство осуществляет прокуратура.



Правоохранители установили, что злоумышленники подыскивали желающих без законных оснований получить украинское гражданство.

Незаконная легализация участников террористических организаций СБУ

"Дельцы обеспечивали "клиентов" поддельными паспортами граждан Украины – жителей АР Крым с целью дальнейшего получения последними биометрических паспортов", – заявляет СБУ.

"Во время обысков в лаборатории по изготовлению фальшивых документов оперативники спецслужбы обнаружили "дата-штампы" о пересечении границ ЕС, миграционные карты одной из стран СНГ, визы арабских государств", – информирует ведомство.

"У злоумышленников также изъяты штампы Государственной миграционной службы, паспорта граждан Украины – жителей АР Крым, справки о принятии на учет внутренне перемещенных лиц, а также другие материалы и оборудование, которые использовались в противоправной деятельности", – добавляет СБУ.

Открыто уголовное производство по ст. 258-3 и ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины.

Решают вопрос об объявлении пяти фигурантам дела о подозрении в совершении преступления.

"Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению других участников преступной группировки и представителей международных террористических и экстремистских организаций, которые воспользовались ее "услугами", – отмечает СБУ