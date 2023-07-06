Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Германии арестовали семерых предполагаемых террористов ИГИЛ, которые приехали из Украины

"Европейская правда"Четверг, 6 июля 2023, 13:40

В немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия полиция арестовала семерых подозреваемых членов террористической организации "Исламское государство".

Об этом, как информирует "Европейская правда", сообщила Федеральная прокуратура города Карлсруэ.

Отмечается, что арестованными лицами являются граждане Туркменистана, Кыргызстана и Таджикистана, которые въехали в Германию из Украины весной 2022 года после начала полномасштабного вторжения РФ.

Реклама:

Правоохранители указали, что задержанные "обоснованно подозреваются в создании внутренней террористической организации и участия в ней", ведь якобы планировали устроить "громкие атаки" в стране.

По данным следователей, злоумышленники контактировали с членами регионального ответвления ИГИЛ "Исламское государство Хорасанская провинция" и уже определили цели для совершения нападения, хотя на момент ареста не имели конкретного плана.

Аресты в разных местах земли провели Федеральное ведомство криминальной полиции совместно с Управлением криминальной полиции земли Северный Рейн-Вестфалия.

ВИДЕО ДНЯ

Сообщается, что правоохранители сотрудничали с Федеральным ведомством по защите конституции и властями Нидерландов, поэтому еще двух предполагаемых террористов задержали в Нидерландах.

В мае стало известно, что по всей территории Германии провели рейды против возможных сторонников террористической организации "Исламское государство", по итогам которых задержали семь человек.

Ранее в Грузии недавно сообщали о задержании шестерых подозреваемых в связях с ИГИЛ.

Темы: ГерманияУкраинатерроризм
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Германия
Германия сокращает налоги на 32 млрд евро, чтобы дать толчок экономике
В Германии расследуют, как их электроника оказалась в российских "Орланах" – СМИ
Рисовал свастику на машинах украинцев: в Баден-Бадене оштрафовали чиновника 
Последние новости
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
Все новости...
Реклама: