В Германии арестовали семерых предполагаемых террористов ИГИЛ, которые приехали из Украины

В немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия полиция арестовала семерых подозреваемых членов террористической организации "Исламское государство".

Об этом, как информирует "Европейская правда", сообщила Федеральная прокуратура города Карлсруэ.

Отмечается, что арестованными лицами являются граждане Туркменистана, Кыргызстана и Таджикистана, которые въехали в Германию из Украины весной 2022 года после начала полномасштабного вторжения РФ.

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Правоохранители указали, что задержанные "обоснованно подозреваются в создании внутренней террористической организации и участия в ней", ведь якобы планировали устроить "громкие атаки" в стране.

По данным следователей, злоумышленники контактировали с членами регионального ответвления ИГИЛ "Исламское государство Хорасанская провинция" и уже определили цели для совершения нападения, хотя на момент ареста не имели конкретного плана.

Аресты в разных местах земли провели Федеральное ведомство криминальной полиции совместно с Управлением криминальной полиции земли Северный Рейн-Вестфалия.

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Сообщается, что правоохранители сотрудничали с Федеральным ведомством по защите конституции и властями Нидерландов, поэтому еще двух предполагаемых террористов задержали в Нидерландах.

В мае стало известно, что по всей территории Германии провели рейды против возможных сторонников террористической организации "Исламское государство", по итогам которых задержали семь человек.

Ранее в Грузии недавно сообщали о задержании шестерых подозреваемых в связях с ИГИЛ.