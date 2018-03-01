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Дыминскому избрана мера пресечения – ГПУ

Четверг, 1 марта 2018, 13:23
Дыминскому избрана мера пресечения – ГПУ

Президенту ФК "Карпаты" бизнесмену Петру Дыминскому, подозреваемому в совершении смертельного ДТП, заочно избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"1 марта следственным судьей Печерского районного суда в отношении подозреваемого П. Дыминского избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - написала она.

Как известно, Дыминского подозревают в совершении смертельного ДТП на Львовщине 18 августа 2017 года. Тогда его автомобиль стал участником аварии, в результате которой погибла 31-летняя Наталья Трила.

Вину в наезде на ее автомобиль взял на себя охранник Дыминского Андрей Борщ. 

В то же время 30 августа министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что проведенная экспертиза ДНК с подушек безопасности в автомобиле показала, что охранник Дыминского, который взял на себя вину за ДТП, не был за рулем в момент аварии.

7 декабря 2017 года Дыминскому сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть потерпевшего) УКУ.

9 декабря мать погибшей Мария Трила заявила о полном возмещении убытков в результате ДТП и отсутствии материальных претензий в связи с аварией.

11 декабря 2017 года Дыминского объявили в розыск.

Сам Дыминский с 22 августа находится за пределами Украины.

21 февраля адвокат Дыминского Николай Лысый сообщил, что Апелляционный суд Киева отменил постановление об избрании Дыминскому меры пресечения в виде содержания под стражей по подозрению в совершении смертельного ДТП.

Кроме этого, адвокат сообщает, что Печерский суд Киева отменил постановление Генпрокуратуры о закрытии дела против охранника Дыминского Андрея Борща по подозрению в причастности к смертельному ДТП.

Темы: ДТПсудЛьвовщина
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