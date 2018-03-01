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Шахтеры прекратили голодовку в Минэнерго

Четверг, 1 марта 2018, 22:10

Шахтеры, которые объявили бессрочную голодовку в помещении Минэнерго, прекратили ее.

Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook.

"Сегодня под вечер горняки ГП "Селидовуголь" прекратили голодовку. Хотя уже на железнодорожном вокзале они хотели сдавать билеты и возвращаться опять в Миненергоуголь, чтобы продолжить голодовку", - написал он.

Волынец добавил, что профсоюзные лидеры на сегодняшнем заседании Совета глав НПГУ решили обратиться к президенту Украины, премьер-министру и председателю Верховной Рады с требованием об увольнении первого заместителя министра энергетики и угольной промышленности Галины Карп и самого министра Игоря Насалика.

"Надеюсь, что завтра (2 марта - УП) будет перечислено 10 млн грн на счет госпредприятия "Селидовуголь" на зарплату горнякам. Если же этого не произойдет, то вместе с представителями НПГУ, которые еще остаются в Киеве и представителями общественности, сами зайдут в министерство вместо голодающих ", - заявил Волынец.

Как известно, 21 февраля горняки трех шахт объявили бессрочную голодовку в помещении Министерства энергетики и угольной промышленности.

Они требовали погашения всей задолженности по заработной плате.

Украинская правда
Темы: шахтыМинтопэнерго
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