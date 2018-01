Волкер і Черниш обговорили допомогу жителям окупованих територій

Спецпредставник США з питань України Курт Волкер і міністр з питань тимчасово окупованих територій Вадим Черниш обговорили допомогу жителям тимчасово окупованих територій України.

Про це Волкер написав у Twitter.

"Хороша дискусія з міністром Чернишем про те, як Україна та США можуть працювати разом з міжнародними організаціями, щоб допомогти людям на підконтрольних Росії територіях України і відновити територіальну цілісність України", - написав Волкер.

Good discussion with Minister Chernysh about 🇺🇦+🇺🇸 can work together along with international organizations to help the people in Russia-controlled parts of Ukraine and restore 🇺🇦’s territorial integrity. @mtot_gov_ua @USEmbassyKyiv pic.twitter.com/b24tKBINQd