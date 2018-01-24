Волкер і Черниш обговорили допомогу жителям окупованих територій

Спецпредставник США з питань України Курт Волкер і міністр з питань тимчасово окупованих територій Вадим Черниш обговорили допомогу жителям тимчасово окупованих територій України.

Про це Волкер написав у Twitter.

"Хороша дискусія з міністром Чернишем про те, як Україна та США можуть працювати разом з міжнародними організаціями, щоб допомогти людям на підконтрольних Росії територіях України і відновити територіальну цілісність України", - написав Волкер.

Good discussion with Minister Chernysh about 🇺🇦+🇺🇸 can work together along with international organizations to help the people in Russia-controlled parts of Ukraine and restore 🇺🇦’s territorial integrity. @mtot_gov_ua @USEmbassyKyiv pic.twitter.com/b24tKBINQd — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) January 23, 2018

Як повідомлялось, 23 січня зустріч із Волкером мав президент України Петро Порошенко

Також у цей день зі спеціальним представником США зустрівся голова Генштабу та головнокомандуючий Збройних сил України Віктор Муженко.

На 24 січня була запланована поїздка Волкера на Донбас, але, як повідомили у посольстві США, подорож скасовано через погіршення погодних умов.

26 січня може відбутися зустріч спеціального представника США з питань України Курта Волкера та радника президента Росії Владислава Суркова.