Волкер і Черниш обговорили допомогу жителям окупованих територій

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Середа, 24 січня 2018, 07:22

Спецпредставник США з питань України Курт Волкер і міністр з питань тимчасово окупованих територій Вадим Черниш обговорили  допомогу жителям тимчасово окупованих територій України.

Про це Волкер написав у Twitter.

"Хороша дискусія з міністром Чернишем про те, як Україна та США можуть працювати разом з міжнародними організаціями, щоб допомогти людям на підконтрольних Росії територіях України і відновити територіальну цілісність України", - написав Волкер.

Як повідомлялось, 23 січня зустріч із Волкером мав президент України Петро Порошенко

Також у цей день зі спеціальним представником США зустрівся голова Генштабу та головнокомандуючий Збройних сил України Віктор Муженко.

На 24 січня була запланована поїздка Волкера на Донбас, але, як повідомили у посольстві США, подорож скасовано через погіршення погодних умов.

26 січня може відбутися зустріч спеціального представника США з питань України Курта Волкера та радника президента Росії Владислава Суркова.

Теми: Донбас окупація Росія США
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