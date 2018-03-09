Грицак рассказал о деле Рубана и его связях с Медведчуком

У СБУ есть "много неоспоримых доказательств" о планах использовать оружие, изъятое у руководителя "Офицерского корпуса" Владимира Рубана для совершения терактов в центре Киева.

Об этом в ходе брифинга 9 марта заявил глава СБУ Василий Грицак, отвечая на вопросы по "делу Рубана".

"У нас есть много неоспоримых доказательств, которые будут в дальнейшем использованы в ходе судебных заседаний", - заявил Грицак.

"Эти доказательства нами будут сыграны тогда, когда мы будем объявлять о подозрении очередным нашим фигурантам. До того времени я их назвать не могу, но они будут", - заявил Грицак.

На вопрос, какой могла быть цель терактов, в подготовке которых подозревают Рубана, Грицак заявил: "Чтобы дестабилизировать ситуацию, показать, что Украина - территория сплошного хаоса, что здесь есть гражданская война".

"Это дало основания для обвинений со стороны РФ Украины в этом ... Чтобы были аргументы, чтобы наши европейские и другие партнеры отвернулись от Украины", - отметил он.

Также Грицак показал журналистам "пресс-релиз, в котором говорится о связи Рубана с "Украинским выбором" (Виктора Медведчука - ред.).

"Еще с 2013 года он с ними активно работал, а сейчас активно дистанцируется от этой истории: повитиралы в соцсетях, на своих страницах в Facebook упоминание ... Мы подняли очень много интересной информации", - заявил Грицак.

При этом на вопрос "Причастен ли сам Медведчук к этому?" Грицак заявил: "Можно я не буду сейчас это комментировать?".

Грицак также добавил, что Рубан - "всего лишь исполнительный механизм в чужих руках".

Продемонстрированное во время брифинга видео, на котором видеосъемка велась скрытой камерой в микроавтобусе, где ехал Рубан, Грицак объяснил так: "Велись негласные следственно-розыскные действия, которые проводятся при соответствующих санкциях".

"СБУ смогла сделать то, что смогла сделать - чтобы задокументировать поездку, загрузку боеприпасов и роль конкретных лиц", - добавил глава СБУ.

Грицак сослался на главу 21 УПК, регламентирующей проведение негласных поисково-следственных действий и предусматривает осуществление, документирования, приготовления или совершения преступления любым разрешенным способом.

"Не могу раскрыть все детали, назвать всех людей, которые проходят у нас в качестве подозреваемых или которые - мы можем предположить, что - будут подозреваемыми в подготовке к совершению этих терактов. Работа в этом направлении ведется", - заявил Грицак.

При этом Грицак подтвердил, что первая партия оружия была завезена с неподконтрольной территории этой же машиной в ноябре 2017 года.

Как известно, руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан был задержан 8 марта на КПВВ "Майорское" с арсеналом оружия. Информацию о его задержании подтвердил генпрокурор Юрий Луценко. Рубан находился в СИЗО в Мариуполе.



Рубану было сообщено о подозрении по ч.1 ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием", и ч.1 ст.14 "Подготовка к преступлению", ч.3 ст.258 "Террористический акт".

Около 12:00 9 марта Рубана привезли в Шевченковский райсуд Киева для избрания меры пресечения. Его подозревают в подготовке теракта в правительственном квартале, атаки на Верховную Раду и убийства депутатов и других государственных деятелей.

Сам Рубан отверг все предъявленные ему обвинения и заявил, что во время задержания на КПВВ был там как водитель и должен был только перевезти товар с неподконтрольной территории Донбасса.

Прокуратура просила для Рубана меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога сроком на 60 суток.

Решением Шевченковского райсуда Киева Рубан взят под стражу на 60 суток без определения размера залога.

Президент Петр Порошенко поручил главе СБУ взять "дело Рубана" под личный контроль и заявил, что задержанный руководитель "Офицерского корпуса" готовил массовые террористические атаки с целью дестабилизации общества.